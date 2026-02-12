SoftBank confirme son retour au bénéfice trimestriel avec les gains liés à OpenAI

SoftBank 9984.T a publié jeudi un bénéfice net de 248,6 milliards de yens sur la période d'octobre à décembre, porté par la hausse de la valeur de son investissement dans OpenAI.

Ces résultats, qui marquent le quatrième trimestre consécutif positif pour SoftBank, contrastent avec la perte nette de 369 milliards de yens enregistrée il y a un an.

Le bénéfice du conglomérat japonais a été soutenu par la hausse de la valeur de son investissement dans OpenAI, la start-up à l'origine de ChatGPT, même si les investisseurs s'interrogent sur le risque d'une surexposition à une seule entreprise dans le secteur très dynamique de l'intelligence artificielle.

Cinq analystes interrogés par LSEG prévoyaient un bénéfice net trimestriel compris entre un gain de 1.100 milliards de yens et une perte de 480 milliards de yens.

Au cours des neuf mois à fin décembre, OpenAI a permis à SoftBank de réaliser un gain d'investissement de 2.800 milliards de yens.

Le groupe de Masayoshi Son a désormais investi plus de 30 milliards de dollars dans l'entreprise, acquérant une participation d'environ 11%, se lançant à corps perdu dans la mêlée qui oppose différents développeurs concurrents de grands modèles linguistiques.

(Anton Bridge; rédigé par Sam Nussey; version française Augustin Turpin)