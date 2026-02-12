 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SoftBank confirme son retour au bénéfice trimestriel avec les gains liés à OpenAI
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:50

SoftBank 9984.T a publié jeudi un bénéfice net de 248,6 milliards de yens sur la période d'octobre à décembre, porté par la hausse de la valeur de son investissement dans OpenAI.

Ces résultats, qui marquent le quatrième trimestre consécutif positif pour SoftBank, contrastent avec la perte nette de 369 milliards de yens enregistrée il y a un an.

Le bénéfice du conglomérat japonais a été soutenu par la hausse de la valeur de son investissement dans OpenAI, la start-up à l'origine de ChatGPT, même si les investisseurs s'interrogent sur le risque d'une surexposition à une seule entreprise dans le secteur très dynamique de l'intelligence artificielle.

Cinq analystes interrogés par LSEG prévoyaient un bénéfice net trimestriel compris entre un gain de 1.100 milliards de yens et une perte de 480 milliards de yens.

Au cours des neuf mois à fin décembre, OpenAI a permis à SoftBank de réaliser un gain d'investissement de 2.800 milliards de yens.

Le groupe de Masayoshi Son a désormais investi plus de 30 milliards de dollars dans l'entreprise, acquérant une participation d'environ 11%, se lançant à corps perdu dans la mêlée qui oppose différents développeurs concurrents de grands modèles linguistiques.

(Anton Bridge; rédigé par Sam Nussey; version française Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
310,9100 USD NASDAQ -2,41%
COUPANG RG-A
17,650 USD NYSE -3,31%
NVIDIA
190,0500 USD NASDAQ +0,77%
SOFTBANK GROUP
27,500 EUR Tradegate +1,48%
T-MOBILE US
209,5600 USD NASDAQ +5,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank