Hermès-Les ventes progressent plus que prévu au T4, le titre monte

Hermès monte en Bourse jeudi après ‌avoir fait état d'une croissance plus importante que prévu à taux de change constants ​de ses ventes au quatrième trimestre, citant une croissance solide dans toutes les régions, par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée.

A Paris, dans les premiers échanges, ​le titre progresse de 2,83% à 2 .180,00 euros, adossé à une hausse de 1,09 pour le CAC 40 au ​même moment.

Les ventes de produits tels que ⁠les sacs Birkin et Kelly, les foulards en soie et les parfums ont ‌augmenté de 10% à taux de change constants entre septembre et décembre, alors que le consensus des analystes compilé par Visible Alpha tablait ​sur une croissance de ‌8,4% après ajustement des fluctuations monétaires.

Les ventes dans la région Amérique, ⁠principalement aux États-Unis, ont augmenté de 12,1%, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse d'environ 9%.

"Dans un environnement incertain, Hermès, fort de sa créativité et de ses ⁠savoir-faire d’exception, aborde ‌l’année 2026 avec confiance", a dit dans un communiqué Axel Dumas, gérant ⁠d’Hermès, ajoutant que les hausses de prix de cette année seraient entre 5% ‌et 6%, contre entre 6% et 7% en 2025, attribuant ce ralentissement ⁠aux fluctuations monétaires.

"Nous considérons (ces résultats) comme solides dans le contexte ⁠d'un environnement industriel dynamique", ‌saluent les analystes de RBC dans une note.

Selon Chiara Battistini, analyste spécialisée dans les ​valeurs de luxe chez JP Morgan, les ‌hausses de prix imposées cette année par Hermès à ses clients fortunés seront déterminantes pour les perspectives de ​croissance de l'entreprise.

Bon nombre des concurrents du groupe de luxe ont freiné leurs hausses de prix en raison de la baisse des ventes.

Le chiffre d'affaires de ⁠la division Maroquinerie-Sellerie d'Hermès, qui représente la majeure partie de ses bénéfices, a augmenté de 14,6% en données organiques.

Grâce à ses clients ultra-riches, moins touchés par l'inflation, et à son important carnet de commandes, Hermès a mieux résisté au ralentissement actuel du secteur du luxe que la plupart de ses concurrents.

