SoftBank affiche un quatrième bénéfice trimestriel consécutif grâce à des gains d'investissement dans OpenAI

SoftBank renforce son exposition à OpenAI

Le groupe monétise des actifs pour investir dans le secteur de l'IA

SoftBank a utilisé plus d'actions d'Arm pour le prêt de marge

Augmentation des emprunts garantis par son unité de télécommunication nationale

SoftBank s'est déjà retiré de la participation dans Nvidia

Le groupe japonais SoftBank

9984.T a enregistré un quatrième bénéfice trimestriel consécutif jeudi, aidé par la valorisation croissante de son investissement dans OpenAI et s'est endetté davantage en renforçant son exposition au secteur en pleine effervescence de l'intelligence artificielle.

SoftBank a déclaré un bénéfice net de 248,6 milliards de yens (1,62 milliard de dollars) au cours du trimestre octobre-décembre, contre une perte nette de 369 milliards de yens au cours de la même période de l'année précédente.

Les bénéfices du conglomérat technologique et d'investissement ont été flattés par l'augmentation de la valeur de son investissement dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, alors même que le marché s'interroge sur le risque d'une surexposition à une seule entreprise.

Cinq analystes interrogés par LSEG prévoyaient un bénéfice net trimestriel compris entre un gain de 1,1 trillion de yens (7,07 milliards de dollars) et une perte de 480 milliards de yens.

Le conglomérat de Masayoshi Son a maintenant investi plus de 30 milliards de dollars dans OpenAI, se constituant une participation d'environ 11 %, en pariant "tout ou rien" qu'il sortira vainqueur de la bataille entre les développeurs concurrents de grands modèles de langage.

OpenAI serait à la recherche d'une nouvelle injection de capital de 100 milliards de dollars , avec SoftBank, Amazon AMZN.O et Nvidia NVDA.O comme investisseurs potentiels à une évaluation encore plus élevée de 830 milliards de dollars.

SoftBank a déclaré qu'elle prévoyait un gain d'investissement total sur son investissement dans OpenAI de 19,8 milliards de dollars à la fin du mois de décembre.

Pour financer ses paris, SoftBank a eu recours à la vente d'actifs, à l'émission d'obligations et à des prêts garantis par ses autres participations, telles que le concepteur de puces Arm

ARM.O .

LEVER DES FONDS

La forte exposition à OpenAI signifie que SoftBank est de plus en plus considérée comme un mandataire de l'entreprise américaine cotée en bourse, les investisseurs examinant l'impact de sa frénésie de dépenses sur ses finances.

La participation dans OpenAI est logée dans le véhicule d'investissement Vision Fund 2, dont 17 % sont détenus directement par le fondateur et directeur général de SoftBank, Masayoshi Son.

SoftBank s'est déjà retiré de Nvidia et, entre juin et décembre de l'année dernière, a vendu une partie de sa participation dans T-Mobile TMUS.O pour 12,7 milliards de dollars.

Le conglomérat a élargi un prêt sur marge en utilisant des actions dans Arm à 20 milliards de dollars contre 13,5 milliards de dollars auparavant et a utilisé la capacité restante.

SoftBank a également augmenté ses emprunts garantis par des actions de son unité nationale de télécommunications SoftBank Corp 9434.T à 1,2 trillion de yens contre 800 milliards de yens.

Alors qu'OpenAI était autrefois considéré comme l'acteur dominant parmi les fabricants de grands modèles de langage, il a dû faire face à des coûts croissants pour former et faire fonctionner ses modèles d'IA dans un contexte de concurrence accrue de la part d'entreprises telles qu'Alphabet GOOGL.O .

OpenAI est en train de jeter les bases d'une introduction en bourse qui pourrait être l'une des plus grandes introductions jamais réalisées, comme l'a rapporté Reuters l'année dernière.

Le ratio prêt/valeur de SoftBank, une mesure de l'endettement, était de 20,6 % à la fin du mois de décembre, contre 16,5 % trois mois plus tôt. Sa trésorerie a diminué pour atteindre 3 800 milliards de yens au cours de la même période.

Les actions de SoftBank ont clôturé en hausse de 2,4 % dans un marché stable avant la publication des résultats.

(1 $ = 153,2500 yens)