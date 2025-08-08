 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,73
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SoftBank achète l'usine Foxconn dans l'Ohio pour relancer l'initiative Stargate AI, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank Group Corp 9984.T est en train d'acquérir l'usine de véhicules électriques de Foxconn Technology Group 2317.TW dans l'Ohio, dans le but de lancer le projet de centre de données Stargate de 500 milliards de dollars de la société japonaise avec OpenAI et Oracle Corp ORCL.N , a rapporté Bloomberg News vendredi.

Foxconn n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters, tandis que SoftBank n'a pas pu être jointe pour un commentaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Valeurs associées

HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
MICROSOFT
520,8400 USD NASDAQ -0,78%
ORACLE
249,510 USD NYSE -2,69%
SOFTBANK GROUP
80,200 EUR Tradegate +7,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank