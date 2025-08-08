SoftBank achète l'usine Foxconn dans l'Ohio pour relancer l'initiative Stargate AI, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank Group Corp 9984.T est en train d'acquérir l'usine de véhicules électriques de Foxconn Technology Group 2317.TW dans l'Ohio, dans le but de lancer le projet de centre de données Stargate de 500 milliards de dollars de la société japonaise avec OpenAI et Oracle Corp ORCL.N , a rapporté Bloomberg News vendredi.

Foxconn n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters, tandis que SoftBank n'a pas pu être jointe pour un commentaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.