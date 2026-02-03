 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin: Vonn confiante sur sa participation à la descente malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:26

Lindsey Vonn des Etats-Unis lors d'une conférence de presse

par Julien Pretot et Alan ‍Baldwin

La skieuse américaine ‌Lindsey Vonn a annoncé mardi qu'elle ​était "confiante" sur sa participation ⁠à la descente des Jeux olympiques ⁠de ‍Milan-Cortina, dimanche, malgré ⁠une sérieuse blessure au genou.

Le championne olympique ​2010 de descente, âgée de 41 ans, ⁠a annoncé lors ​d'une conférence de presse ​qu'elle ​souffrait d'une rupture du ​ligament ⁠croisé antérieur du genou gauche à la suite de sa ‌violente chute à Crans-Montana (Suisse), vendredi dernier.

(Reportage de Julien Prétot et Alan Baldwin, version française Vincent ‌Daheron)

Sport
