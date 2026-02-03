JO 2026/Ski alpin: Vonn confiante sur sa participation à la descente malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou

Lindsey Vonn des Etats-Unis lors d'une conférence de presse
par Julien Pretot et Alan Baldwin
La skieuse américaine Lindsey Vonn a annoncé mardi qu'elle était "confiante" sur sa participation à la descente des Jeux olympiques de Milan-Cortina, dimanche, malgré une sérieuse blessure au genou.
Le championne olympique 2010 de descente, âgée de 41 ans, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la suite de sa violente chute à Crans-Montana (Suisse), vendredi dernier.
(Reportage de Julien Prétot et Alan Baldwin, version française Vincent Daheron)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer