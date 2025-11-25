Sofinnova Partners dépasse les 10% des votes d'Abivax
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 07:25
La société de gestion précise détenir, pour le compte dudit fonds, 4 334 739 actions Abivax représentant 8 399 478 droits de vote, soit 5,57% du capital et 10,13% des droits de vote de cette société de biotechnologie.
Sofinnova Crossover I SLP, représenté par Sofinnova Partners, affirme ne pas envisager de procéder à des acquisitions d'actions Abivax, ni de demander la nomination d'un représentant supplémentaire au conseil d'administration.
Valeurs associées
|107,400 EUR
|Euronext Paris
|+4,68%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé lundi le déblocage de 130 millions d'euros pour un arrachage définitif de vignes en France dans le cadre d'un nouveau plan de soutien aux vignerons, confrontés au changement climatique, à ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer