Sofina bondit grâce à une forte croissance de sa valeur liquidative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action Sofina SOF.BR a progressé de 3,1 % après que la société a publié une "solide" valeur liquidative pour le premier semestre 2026 et dévoilé ses principales participations dans des fonds privés

** La holding d'investissement belge a annoncé une valeur nette d'actif en hausse de 6,4 % au premier semestre, à 11,5 milliards d'euros (13,3 milliards de dollars)

** KBC Securities indique que cette progression est principalement due au portefeuille de fonds privés de Sofina, qui a bondi d'environ 22 % pour atteindre 6,0 milliards d'euros, reflétant la solide performance des partenariats dans les domaines du capital-risque et de la croissance

** Le courtier souligne que la publication, pour la première fois, par Sofina de ses 10 principales positions en fonds privés sous-jacents — parmi lesquelles figurent SpaceX, Anthropic, OpenAI, Databricks et Stripe — "améliore considérablement la transparence sur les positions à forte conviction"

** Il désigne SpaceX comme la position la plus importante au sein du portefeuille de fonds privés de Sofina

** L'action se négociant avec une décote d'environ 25 % par rapport à sa valeur liquidative, KBC Securities maintient sa recommandation "acheter" et son objectif de cours à 315 euros

** En tenant compte des hausses enregistrées aujourd'hui, le titre affiche une progression de 0,4 % depuis le début de l'année

(1 dollar = 0,8619 euro)