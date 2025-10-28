SoFi Technologies en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de l'application commerciale SoFi Technologies SOFI.O ont augmenté d'environ 1,6 % à 30,48 $ avant le marché ** SOFI prévoit maintenant un bénéfice par action ajusté pour l'année 2025 d'environ 37 cents, contre 31 cents prévus précédemment; les analystes s'attendaient à 32 cents, selon les estimations compilées par LSEG

** L'activité de services financiers de la société a vu ses revenus augmenter de 76% en glissement annuel au cours du trimestre pour atteindre 419,6 millions de dollars

** Le bénéfice ajusté de SOFI a plus que doublé pour atteindre 11 cents par action au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant les attentes de 8 cents - données compilées par LSEG

** Sept des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et quatre comme "vendue" ou "fortement vendue"; leur estimation médiane est de 22 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action a progressé de 94,8 % depuis le début de l'année