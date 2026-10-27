SoFi s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis avril 2025 grâce à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et à une révision à la hausse des prévisions pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action SoFi SOFI.O grimpe de 14,5 % à 16,56 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis plus d'un mois

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis avril 2025

** Le chiffre d'affaires net ajusté de la société au troisième trimestre a bondi de 44 % pour atteindre le niveau record de 1,4 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,25 milliard de dollars — données compilées par LSEG

** Le bénéfice trimestriel ajusté de SoFi, à 18 cents par action, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 16 cents par action

** La société prévoit un chiffre d’affaires annuel de 5,04 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions de Wall Street, qui s’élevaient à 4,87 milliards de dollars

** TD Cowen et Jefferies soulignent que les résultats de SoFi ont été soutenus par une hausse des revenus nets d'intérêts et du chiffre d'affaires des services financiers

** L'action se négocie à 18,69 fois le bénéfice par action prévu pour les 12 prochains mois, ce qui est bien supérieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 10,39

** Sur 28 courtiers, 12 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 12 “conserver” et 4 “vendre” ou inférieure; le cours cible médian est de 19,50 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, SOFI affiche une baisse de plus de 36 % depuis le début de l’année