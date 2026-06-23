SoFi renforce ses ambitions en matière de trading basé sur l'IA grâce à l'acquisition de Composer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

La société de services financiers SoFi

SOFI.O a annoncé mardi avoir racheté Composer, une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle qui aide les investisseurs particuliers à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de trading sophistiquées, longtemps réservées aux sociétés de Wall Street.

Si le trading sans commission a facilité l’achat et la vente d’actions pour les investisseurs particuliers, l’accès à des outils d’investissement systématiques sophistiqués est resté largement concentré entre les mains des hedge funds et des sociétés institutionnelles , même ces dernières années.

SoFi parie que l’IA peut contribuer à combler ce fossé en permettant aux petits investisseurs d’élaborer et de tester des stratégies de trading complexes sans avoir besoin de savoir coder ou de disposer d’une expertise spécialisée en IA.

“Si vous pouvez expliquer une idée d’investissement en langage clair, vous pouvez désormais la mettre en œuvre, la tester et l’automatiser,” a déclaré le directeur général Anthony Noto à Reuters.

“L’IA est déjà un élément fondamental de l’investissement, et tout comme le mobile est devenu un élément fondamental du secteur bancaire, elle va complètement transformer ce secteur.”

SoFi a indiqué qu’à la suite de son acquisition de Composer, les clients pourront également accéder à des milliers de stratégies créées par la communauté et automatiser leur exécution à partir d’une plateforme unique. La société n’a pas divulgué les termes de l’accord.

La fintech basée à San Francisco a annoncé en avril une hausse de 35 % du nombre de ses membres, qui a atteint le chiffre record de 14,7 millions au premier trimestre. Son chiffre d’affaires ajusté a bondi de 41 % pour atteindre le niveau record de 1,1 milliard de dollars sur la même période.

La concurrence pour fournir des services aux investisseurs particuliers s’est intensifiée à la suite du boom des transactions lié à la pandémie, qui a attiré des millions de nouveaux clients sur les marchés financiers.

Les transactions sans commission étant désormais monnaie courante et les offres de produits de plus en plus similaires, les courtiers se livrent une bataille acharnée pour se démarquer sur un marché saturé.

Le mois dernier, la société de courtage Robinhood HOOD.O a annoncé qu’elle permettrait à ses clients de créer des comptes de trading dédiés et de déployer des agents IA pour négocier des actions en leur nom via sa plateforme.

Évoquant la manière dont ses clients réagissent aux récentes turbulences boursières, Noto a déclaré: “ Nos membres restent actifs malgré la volatilité et recherchent des opportunités plutôt que de se retirer du marché.”