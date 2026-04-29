SoFi recule après la publication de prévisions de chiffre d'affaires inchangées pour 2026, qui ont déçu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action de la banque fintech SoFi Technologies

SOFI.O recule de 8,2 % à 16,83 $ en pré-ouverture ** La société a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 , éclipsant ainsi ses résultats records du premier trimestre

** Pour l'ensemble de l'année, la société continue de tabler sur un bénéfice de 60 cents par action pour un chiffre d'affaires d'environ 4,66 milliards de dollars, conformément aux attentes de Wall Street, selon les données de LSEG

** Ces prévisions réitérées interviennent alors que l'incertitude macroéconomique persiste, même si la demande de prêts reprend chez les prêteurs, les consommateurs américains et l'économie dans son ensemble restant résilients malgré la hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient et des taux d'intérêt toujours élevés

** Le BPA du premier trimestre a bondi à 12 cents, contre 6 cents un an plus tôt, tandis que son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 41 % pour atteindre un record de 1,1 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,05 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action SOFI affichait une baisse de 29,8 % depuis le début de l'année