Sodexo : vers un re-test du plancher des 40 de fin octobre 2020
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 15:10

Après une année 2025 désastreuse (-45%), 2026 ne démarre pas mieux avec -2% vers 42,8E : c'est un nouveau "plus bas" depuis le plancher des 40 de fin octobre 2020.
Impossible d'exclure à ce stade un retracement du plancher historique des 37,4E du 19 mars 2020.

Valeurs associées

SODEXO
42,7000 EUR Euronext Paris -2,29%
