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Sodexo-Une émission obligataire d'un montant de €1,10 mld
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 18:55
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Sodexo SA EXHO.PA :

* UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE D'UN MONTANT DE 1 100 000 000 D'EUROS

* UNE TRANCHE DE 600 MLNS D'EUROS VENANT À ÉCHÉANCE LE 2 SEPTEMBRE 2032

* UNE TRANCHE DE 500 MLNS D’EUROS À ÉCHÉANCE LE 2 SEPTEMBRE 2036

* LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVUE LE 2 SEPTEMBRE 2026

Texte original nGNE7JgNzG Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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