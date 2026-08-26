Sodexo-Une émission obligataire d'un montant de €1,10 mld

Sodexo SA EXHO.PA :
* UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE D'UN MONTANT DE 1 100 000 000 D'EUROS
* UNE TRANCHE DE 600 MLNS D'EUROS VENANT À ÉCHÉANCE LE 2 SEPTEMBRE 2032
* UNE TRANCHE DE 500 MLNS D’EUROS À ÉCHÉANCE LE 2 SEPTEMBRE 2036
* LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVUE LE 2 SEPTEMBRE 2026
Texte original nGNE7JgNzG Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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