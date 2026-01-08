Sodexo, Soitec, Veolia… les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

La société de biotechnologie française franchit une étape clinique majeure avec sa molécule AB8939. Les derniers résultats de phase 1 révèlent une efficacité remarquable chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) aux pronostics particulièrement sombres. AB Science rapporte un quatrième cas consécutif de réponse clinique favorable en associant l'AB8939 au vénétoclax. Le taux de réponse globale s'établit à 100% sur l'échantillon traité

Dassault Aviation

Dassault Aviation affiche une dynamique opérationnelle solide pour l'exercice 2025, marquée par un dépassement des objectifs de livraison pour son avion de combat et une révision à la hausse de ses ambitions financières annuelles. Le constructeur aéronautique a livré 26 Rafale en 2025, dont 15 destinés à l'exportation, surpassant sa prévision initiale de 25 unités. Parallèlement, 37 avions d'affaires Falcon ont été remis aux clients, un chiffre en progression par rapport à 2024 bien qu'inférieur à l'objectif de 40 appareils.

GenSight Biologics

La société biopharmaceutique indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Getlink

Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 188 687 véhicules de tourisme au mois de décembre 2025, en baisse de 3% en comparaison annuelle, notamment impacté par des perturbations les 30 et 31 décembre.

Groupe ADP

Le Groupe ADP fait part des nominations de trois directeurs, dont celle d'Antoine Crombez comme directeur du développement et des participations (chief investment officer).

LVMH

Le groupe de luxe orchestre un mouvement de ses cadres dirigeants pour dynamiser la croissance de deux de ses maisons emblématiques, misant sur une expertise renforcée de la vente au détail et du pilotage opérationnel. À compter du 9 janvier 2026, Amandine Ohayon prendra les fonctions de directrice générale de Givenchy, succédant à Alessandro Valenti. Elle rapportera directement à Pietro Beccari, p.-d.g. du LVMH Fashion Group. Parallèlement, Alessandro Valenti rejoindra Christian Dior Couture le 12 janvier en tant que directeur général adjoint chargé des activités commerciales, intégrant ainsi le comité de direction sous la responsabilité de Pierre-Emmanuel Angeloglou.

L'Oréal

L'Oréal indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,75 milliard d'euros, une émission composée de 3 tranches de 650 MEUR, 500 MEUR et 600 MEUR.

OVHcloud

Le spécialiste du cloud communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sodexo

Sodexo affiche un chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre de son exercice 2026 en baisse de 2,2% à 6,26 milliards d'euros, reflétant un effet de change négatif de -4%, surtout dû à la dépréciation du dollar par rapport à l'euro. Cet effet de changes a plus que contrebalancé une croissance interne de 1,8%, une croissance tirée par les régions Europe ( 2,4%) et "reste du monde" ( 10,2%) qui ont plus que compensé une baisse observée en Amérique du Nord (-1,5%)

Soitec

Soitec a annoncé la nomination de Laurent Rémont en tant que directeur général à partir du 1er avril prochain. Il est actuellement Senior Vice President chez Infineon Technologies, où il a auparavant dirigé l'activité Radiofréquence et Capteurs. Précédemment, il a occupé le poste de Directeur technique de Kontron AG, après plus de quinze passés chez STMicroelectronics.

TFF Group

TFF Group a dévoilé des résultats semestriels en net repli, dans un contexte incertain et face à des vendanges bien en deçà des moyennes récentes partout dans le monde. Le groupe familial spécialisé dans les produits et services pour l'élevage des vins et alcools a fait face à une faiblesse de la demande et a enregistré une baisse de son activité. Sur le premier semestre de l'exercice 2025-2026, l'Ebitda du groupe a fondu de 29,8%, à 35,21 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 38,8%, à 24,73 millions d'euros. De son côté, le résultat net part du groupe s'est installé à 15,30 millions d'euros, soit une baisse de 32,6%.

Vallourec

Vallourec a dévoilé le lancement d'un programme de rachat d'actions qui se déroulera jusqu'au 30 juin 2026 et pour un montant total de 200 millions d'euros. Les actions acquises par le spécialiste des tubes en acier sans soudure seront allouées à la couverture d'une partie des bons de souscription d'actions émis par Vallourec afin de réduire la dilution liée à leur exercice prévu avant fin juin 2026. Dans une moindre mesure, ces actions pourraient également couvrir les plans de rémunération à long terme des employés.

Veolia

Veolia annonce avoir profité de la réouverture des marchés euro pour bénéficier de conditions d'émission favorables et réaliser un placement obligataire record avec 3 nouvelles tranches obligataires pour un total de 2,5 milliards d'euros.

Voltalia

Voltalia indique détenir à fin 2025 une capacité totale de 3554 mégawatts, dont 2913 mégawatts en exploitation, atteignant ainsi l'objectif de capacité d'environ 3,6 gigawatts en exploitation et en construction qu'il s'était fixé pour l'année écoulée.