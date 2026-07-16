information fournie par Reuters • 16/07/2026 à 07:07

Sodexo signe un contrat de services de restauration avec Meta

Sodexo SA EXHO.PA :

* CONTRAT DE SERVICES DE RESTAURATION AVEC META

* A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR ASSURER LES SERVICES DE RESTAURATION SUR L'ENSEMBLE DES SITES DE META À TRAVERS LE MONDE

* LE CONTRAT COUVRE PLUS DE 130 SITES DANS PLUS DE 30 PAYS, PARTOUT DANS LE MONDE

Texte original nGNX6W5TV7 Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Rédaction de Gdansk)