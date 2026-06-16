Sodexo se renforce en Finlande avec le rachat des activités de restauration d'Antell

Sodexo a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités de restauration d'Antell en Finlande, une opération destinée à renforcer son positionnement sur le marché finlandais des services de restauration et à soutenir sa stratégie de croissance.

Fondée en 1880, Antell est une entreprise familiale finlandaise spécialisée dans les services de déjeuner et de restauration collective, dont le siège est situé à Oulu, dans le nord du pays.

La société - qui opère à l'échelle nationale - bénéficie d'une forte présence dans des villes clés telles que Oulu, Turku, Kuopio, Tampere ainsi que dans la région métropolitaine d'Helsinki.

Dans un communiqué, Sodexo explique que l'acquisition vise à soutenir ses objectifs stratégiques, à commencer par l'élargissement de son empreinte géographique

L'objectif de la transaction, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, est de générer des opportunités de croissance en s'appuyant sur la base cde lients d'Antell, sa réputation nationale et sa large couverture géographique, tout en générant des synergies opérationnelles et des gains d'efficacité.

A la Bourse de Paris, l'action Sodexo reculait de 0,3% mardi après-midi à la Bourse de Paris, sous-performant un marché en progression de plus de 0,7%.