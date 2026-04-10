Sodexo revoit à la baisse ses objectifs pour 2026, alors que le nouveau directeur général s'apprête à s'attaquer à des problèmes de longue date

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique montrant la performance de l'action par rapport à ses pairs. Mise à jour avec les actions, la citation de l'analyste et le contexte dans les paragraphes 1, 3 et 4, les citations du directeur général dans les paragraphes 5-7.)

Le traiteur français Sodexo EXHO.PA a revu à la baisse ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de rentabilité vendredi, citant des défis d'exécution et la révision des contrats et des actifs par sa direction, ce qui a fait chuter ses actions de 16%.

Le groupe prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 0,5 % et 1 % cette année, contre 1,5 % à 2,5 % attendus précédemment. Il s'attend à ce que sa marge d'exploitation sous-jacente soit nettement inférieure, entre 3,2 % et 3,4 %, alors qu'il prévoyait auparavant une légère baisse par rapport aux 4,7 % de l'année dernière.

"Les actions devraient réagir négativement en raison d'une remise à zéro des bénéfices plus importante que prévu et d'une détérioration de la performance commerciale au premier semestre", ont déclaré les analystes de Jefferies dans leur premier commentaire sur le rapport semestriel.

Les actions de Sodexo ont perdu environ 40 % de leur valeur au cours des deux dernières années, avec des performances nettement inférieures à celles de ses principaux rivaux dans le secteur des services de restauration, Compass CPG.L et Aramark

ARMK.N , un problème que son nouveau directeur général, Thierry Delaporte, a souligné dans sa déclaration.

"Nous avons constamment sous-performé par rapport au marché et à nos concurrents", a déclaré M. Delaporte aux journalistes. "Les causes sont profondes et anciennes." M. Delaporte, qui a remplacé Sophie Bellon en novembre, a déclaré que l'entreprise n'avait pas suffisamment investi dans les compétences clés et qu'elle avait manqué de cohérence dans ses performances et ses prévisions.

Il a également pointé du doigt des problèmes d'intensité commerciale, de gestion des priorités et de structure décisionnelle trop lourde, autant de problèmes qu'il entend résoudre.

En données brutes, le chiffre d'affaires de Sodexo a baissé de 3,7 % à 12,02 milliards d'euros (14,05 milliards de dollars) au premier semestre de son exercice 2026, plombé par les effets de la conversion des dollars américains en euros. Les analystes interrogés par Sodexo s'attendaient à un chiffre d'affaires légèrement plus élevé de 12,08 milliards d'euros.

La croissance organique, qui exclut les effets de change et les contributions des actifs achetés et vendus, a répondu aux attentes des analystes en s'établissant à 1,7 %, soutenue par des prix plus élevés. Sodexo a déclaré en octobre que les prix seraient le principal moteur de la croissance organique en 2026, après avoir enregistré une baisse de 10,5 % du chiffre d'affaires provenant de la signature de nouveaux contrats au cours de l'exercice précédent.

(1 $ = 0,8552 euro)