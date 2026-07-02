Sodexo révise à la hausse ses prévisions annuelles de ventes

Le chiffre d'affaires consolidé de Sodexo au troisième trimestre de l'exercice 2026 s'élève à 6,2 milliards d'euros, reflétant une croissance interne du chiffre d'affaires de 2%, un effet de change négatif de -2,5%, principalement dû à la dépréciation du dollar américain, et une contribution positive des acquisitions et cessions de 1,4%, liée notamment à l'acquisition de Grupo Mediterránea, finalisée fin février 2026.

Thierry Delaporte, directeur général de Sodexo, a déclaré que "la croissance interne du troisième trimestre est supérieure aux attentes, reflétant la résilience de la demande dans l'ensemble des activités ainsi que le focus des équipes sur l'exécution. Alors que nous abordions ce trimestre avec prudence dans un environnement incertain, nous sommes parvenus à limiter certains risques en saisissant des opportunités dans nos différentes activités, en particulier chez Sodexo Live! en Amérique du Nord".

Suite à cette performance trimestrielle, le spécialiste mondial des services de restauration a revu à la hausse ses objectifs de ventes pour l'exercice 2026. La croissance interne du chiffre d'affaires devrait être compris entre 1,2% et 1,5% (contre une fourchette précédente entre 0,5% et 1%. La marge d'exploitation est anticipée entre 3,2% et 3,4%

En outre, le groupe a remboursé comme prévu son emprunt obligataire de 328 millions de dollars arrivant à échéance en avril 2026, en utilisant sa trésorerie disponible. Cette opération contribue à simplifier la structure de la dette et à préserver un profil de maturité équilibré.