Sodexo remporte un nouveau contrat auprès de Rio Tinto dans le Pilbara
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 07:26
Ce contrat d'une durée de sept ans, assorti d'une option de prolongation de trois ans, débutera en juin 2026. Il intervient après un précédent contrat de 10 ans entre les deux groupes et a été attribué à l'issue d'un processus de sélection des partenaires mondiaux.
Ce nouveau contrat met fortement l'accent sur le recours à des fournisseurs locaux et soutient l'emploi des populations autochtones, "créant ainsi des opportunités économiques pour les propriétaires traditionnels du Pilbara, les entreprises locales et les communautés".
Sodexo fournira notamment l'hébergement, la restauration, le commerce de détail, l'accès à des programmes de santé et de bien-être, le nettoyage, les transports, la gestion des aérodromes, ainsi que l'entretien des espaces extérieurs et la maintenance des bâtiments.
Le contrat comprend également la maintenance et la rénovation des 2 900 maisons de Rio Tinto et de plus de 19 000 chambres d'hébergement FIFO réparties dans 25 villages du Pilbara. Il continuera de soutenir environ 2 500 emplois Sodexo en Australie-Occidentale.
Valeurs associées
|43,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,60%
A lire aussi
-
Le groupe suisse Geberit est resté prudent pour le bâtiment en Europe en 2026 lors de la publication mardi de ses résultats trimestriels, les répercussions du conflit au Moyen-Orient étant encore difficiles à quantifier. Au vu de la stabilisation des permis de ... Lire la suite
-
Surplus fiscaux sur les carburants : l'Etat va publier "tous les 10 jours" ce que rapportent les taxes
L'annonce a été faite par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Opération "transparence". En plein débat sur les profits générés par la flambée des cours de l'énergie, le gouvernement va communiquer "tous les dix jours" sur les surplus fiscaux générés par la ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Stmicroelectronics, Beneteau, Sanofi, Abivax, Derichebourg, Rheinmetall, Fraport, Fresenius Medical Care, Schaeffler, Geberit, Vodafone, Unicaja) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer