Sodexo : relèvements de recommandation, le titre s'envole de 10%

Jefferies et ODDO soulignent une amélioration séquentielle de l'activité en Amérique du Nord pour justifier des relèvements de recommandation, : Sodexo s'envole de 10% vers 54,7E, ouvrant un énorme "gap" au-dessus des 50,95E.

Sodexo est bien parti pour retracer son zénith des 56,15E du 22 octobre 2025 dans les heures qui viennent.