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Sodexo : relèvements de recommandation, le titre s'envole de 10%
information fournie par Zonebourse•02/07/2026 à 10:53
Jefferies et ODDO soulignent une amélioration séquentielle de l'activité en Amérique du Nord pour justifier des relèvements de recommandation, :
Sodexo
s'envole de 10% vers 54,7E, ouvrant un énorme "gap" au-dessus des 50,95E.
Sodexo est bien parti pour retracer son zénith des 56,15E du 22 octobre 2025 dans les heures qui viennent.
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Le groupe M6 a annoncé jeudi que, d'ici la fin du mois de juillet, il ne serait plus actionnaire du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier, qui sera alors détenu entièrement par l'agent immobilier et ancien animateur de télévision Stéphane Plaza, jugé en appel ...
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information fournie par AFP Video•02.07.2026•12:11•
Le président de la République Emmanuel Macron arrive pour présider une nouvelle réunion de lutte contre les narcotrafics, centrée notamment sur les douanes, les ports et les outre-mer, à l'Elysée. IMAGES
information fournie par AFP Video•02.07.2026•12:07•
Au petit matin jeudi, les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre pour venir à bout d'un incendie d'ampleur, parti la veille dans l'après-midi du département de l'Hérault avant de rapidement se propager à l'Aude voisine, sous l'effet de la sécheresse et du vent. ...
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information fournie par AFP Video•02.07.2026•12:06•
Une semaine après que deux puissants séismes ont frappé le Venezuela, la présidente par intérim Delcy Rodriguez rend visite à l'équipe française de recherche et de secours de la sécurité civile installée dans la ville dévastée de La Guaira. L'espoir de retrouver ...
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