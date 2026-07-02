Sodexo relève son objectif de croissance, le titre grimpe

(Actualisé avec commentaires d'analystes §§4-5 et 8)

Sodexo EXHO.PA grimpe en Bourse jeudi après avoir révisé à la hausse son objectif de croissance interne pour l'année 2026, le groupe français de services de restauration citant une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre.

Sodexo s'attend désormais à une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 1,2% et 1,5%, contre 0,5% et 1% précédemment, et une marge d'exploitation entre 3,2% et 3,4%.

A la Bourse de Paris, vers 07h02 GMT, l'action bondit de 6,3% à 53 euros, contre un gain de 0,15% pour le SBF 120

.SBF120 au même moment.

"Dans l'ensemble, cela marque la première reprise après une longue période de ralentissement, la direction se montrant plus optimiste", commentent les analystes de JP Morgan dans une note.

"Même si nous ne prévoyons pas de changements significatifs par rapport au consensus, nous nous attendons tout de même à une hausse de l'action aujourd'hui", ajoutent-t-ils.

En octobre 2025, Sodexo avait annoncé viser une croissance annuelle comprise entre 1,5% et 2,5%, avant d'abaisser cet objectif en avril, invoquant alors la faiblesse de la dynamique commerciale, des volumes inférieurs aux prévisions et un environnement externe "incertain", pour le ramener à une fourchette comprise entre 0,5% et 1%.

"Alors que nous abordions ce trimestre avec prudence dans un environnement incertain, nous sommes parvenus à limiter certains risques en saisissant des opportunités dans nos différentes activités, en particulier chez Sodexo Live! en Amérique du Nord", a déclaré le directeur général Thierry Delaporte dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel a affiché une croissance interne de 2% pour atteindre 6,17 milliards d'euros, dépassant les 6,04 milliards attendus par les analystes dans un consensus compilé par l'entreprise, porté notamment par le marché nord-américain.

Selon JP Morgan, ces chiffres reflètent des volumes élevés, soutenus par une activité solide chez Sodexo Live! en Amérique du Nord, une dynamique de nouvelles souscriptions légèrement meilleure et une tarification résiliente.

Sodexo Live! a bénéficié d’un niveau d’activité élevé dans les stades, les centres de conférence et les salons d’aéroport, porté par une fréquentation élevée, selon le communiqué, ce qui a compensé des pertes de contrats antérieures dans son segment "Éducation" et un effet de change négatif de 2,5%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)