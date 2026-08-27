Sodexo réalise une émission obligataire pour 1,1 MdEUR

Sodexo annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire libellé en euros d'un montant nominal total de 1,1 MdEUR, en deux tranches de respectivement 600 MEUR venant à échéance le 2 septembre 2032, assortie d'un coupon à taux fixe de 4,00% par an, et 500 MEUR venant à échéance le 2 septembre 2036, assortie d'un coupon à taux fixe de 4,50% par an.

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe de restauration et de services, notamment au remboursement à venir de l'emprunt obligataire en circulation d'un montant de 800 MEUR, portant intérêt au taux de 0,750% et venant à échéance en avril 2027.

Sodexo ajoute que les obligations nouvellement émises devraient être notées BBB par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's et seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 2 septembre 2026.

Selon le groupe, cette opération témoigne de son accès continu à des conditions de financement attractives et s'inscrit dans la gestion rigoureuse et proactive de sa structure financière, renforçant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité de sa dette.