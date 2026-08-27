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Sodexo réalise une émission obligataire pour 1,1 MdEUR
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 07:45
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Sodexo annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire libellé en euros d'un montant nominal total de 1,1 MdEUR, en deux tranches de respectivement 600 MEUR venant à échéance le 2 septembre 2032, assortie d'un coupon à taux fixe de 4,00% par an, et 500 MEUR venant à échéance le 2 septembre 2036, assortie d'un coupon à taux fixe de 4,50% par an.

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe de restauration et de services, notamment au remboursement à venir de l'emprunt obligataire en circulation d'un montant de 800 MEUR, portant intérêt au taux de 0,750% et venant à échéance en avril 2027.

Sodexo ajoute que les obligations nouvellement émises devraient être notées BBB par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's et seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 2 septembre 2026.

Selon le groupe, cette opération témoigne de son accès continu à des conditions de financement attractives et s'inscrit dans la gestion rigoureuse et proactive de sa structure financière, renforçant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité de sa dette.

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