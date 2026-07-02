Sodexo profite d'une amélioration séquentielle en Amérique du Nord et relève ses prévisions, le titre s'envole de 8%

Jefferies indique dans son étude du jour que la croissance organique du troisième trimestre a dépassé les attentes à 2 % en glissement annuel (contre -0,1 % précédemment).

Oddo BHF estime également que le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025-26 est supérieur aux attentes, porté par une croissance organique meilleure que prévu.

"Ces résultats sont soutenus par une amélioration séquentielle en Amérique du Nord, portée par la croissance dynamique du segment " Live "".

Pour ce trimestre, Oddo BHF estime que l'effet prix est resté stable par rapport au premier semestre ( 2,4 %), que la contribution du solde des nouveaux contrats s'est légèrement améliorée (environ -0,3 % contre -0,6 % au premier semestre) et que les volumes ont progressé (environ 1 % contre 0,2 % au premier semestre).

Le chiffre d'affaires progresse de 0,9 % sur un an à 6 174 millions d'euros, dépassant le consensus (-1,3 % / Jefferies 1,8 %). La croissance organique s'élève à 2 % sur un an, contre un consensus de -0,1 % (Jefferies 0,2 %), en légère amélioration par rapport au trimestre précédent ( 1,6 %/ 1,7 % au 2ème trimestre/1er semestre), grâce à des performances meilleures que prévu en Amérique du Nord.

Jefferies note également que la croissance des volumes s'est améliorée par rapport au trimestre précédent, à environ 1 %, tandis que l'impact de la reclassification des contrats s'est établi à environ -1 %, comme prévu.

Par région, Oddo BHF indique dans son étude que la dynamique est restée faible en Amérique du Nord mais a connu une amélioration séquentielle et a dépassé les attentes (-0,1 % contre -3,8 % pour le consensus), sous l'effet de pertes de contrats antérieures dans le secteur Éducation, tandis que les segments Santé et Sodexo Live! ont enregistré une croissance solide.

En Europe, l'analyste note également que la croissance organique s'est établie à 0,6 % (contre 1,1 % pour le consensus), reflétant la perte antérieure d'un important contrat de services aux installations (FM), alors que le segment Santé est resté solide.

"Le reste du monde a conservé une dynamique soutenue avec une croissance de 10,6 % (consensus à 7,3 %), portée par la montée en puissance de nouveaux contrats" rajoute Oddo BHF.

Jefferies souligne également que les prévisions de croissance organique pour l'exercice 2026 ont été relevées à 1,2-1,5 % ( 0,5-1 % précédemment), ce qui implique une croissance globalement stable au quatrième trimestre (conformément aux prévisions de Jefferies/consensus). Selon Jefferies, ces estimations pourraient paraître prudente au vu des résultats du troisième trimestre.

La société vise désormais une croissance organique comprise entre 1,2 % et 1,5 %, contre 0,5 % à 1 % précédemment (Jefferies : 0,9 % / à périmètre constant : 0,8 %), une marge d'EBIT ajustée de 3,2 % à 3,4 %, inchangée (Jefferies / à périmètre constant : 3,3 %, contre 4,7 % pour l'exercice 2025).

Oddo BHF juge que cette révision reflète une performance du troisième trimestre supérieure aux attentes, tout en maintenant une approche prudente quant à l'environnement extérieur et en impliquant une croissance organique comprise entre -0,8 % et 0,5 % pour le quatrième trimestre.

Oddo BHF anticipe des révisions à la hausse des estimations du consensus pour Sodexo suite à cette publication, avec une révision positive de l'EBIT de l'ordre de quelques pourcentages (fourchette basse à moyenne) pour l'exercice 2025-2026.

Le prochain catalyseur sera la présentation aux investisseurs prévue le 16 juillet, lors de laquelle Sodexo communiquera ses objectifs à moyen terme.

Selon Oddo BHF, cette présentation devrait offrir une meilleure visibilité sur la trajectoire à moyen terme.

Oddo BHF apprécie chez Sodexo : 1/ son profil défensif, avec 55 % du chiffre d'affaires réalisé dans des secteurs moins sensibles à la conjoncture macroéconomique ; 2/ son potentiel d'amélioration opérationnelle significative et 3/ sa valorisation à 12,2x l'EBIT estimé pour 2027 (ratio VE/EBIT), soit une décote de 20 % par rapport à Compass (désormais plus proche de la décote historique moyenne de 15 %).