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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sodexo prévoit une baisse du CA au T4 de l'ordre de 27%
Reuters07/07/2020 à 07:06

7 juillet (Reuters) - SODEXO SA EXHO.PA :

* CROISSANCE INTERNE DU CA AU T3 DE -29,9%, MEILLEURE QUE L'HYPOTHÈSE DE -33% ANNONCÉE DÉBUT AVRIL

* HYPOTHÈSES PLUS PRUDENTES POUR LE CA DU T4, COMPENSÉES PAR UN MOINDRE IMPACT SUR LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU S2

* CHIFFRES D'AFFAIRES TOTAL DU GROUPE AU T3 EUR 3,91 MDS VERSUS EUR 5,68 MDS IL Y A UN AN

* LA BAISSE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION S'EST RÉDUITE CHAQUE MOIS : DÉSORMAIS INFÉRIEURE À L'HYPOTHÈSE DE 25% ANNONCÉE EN AVRIL

* LES LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS DEVRAIENT SE SITUER ENTRE EUR -200 MLNS ET EUR +200 MLNS POUR LE S2

* LA PANDÉMIE RESTE PRÉOCCUPANTE EN AMÉRIQUE DU NORD, EN AMÉRIQUE LATINE ET EN INDE

* NOUS PRÉVOYONS UNE BAISSE DU CA AU T4 DE L'ORDRE DE 27% PAR RAPPORT À NOTRE HYPOTHÈSE DE -15% EN AVRIL

* LA BAISSE DU CA DU S2 DEVRAIT ÊTRE DE 28% SOIT ENVIRON EUR 3 MDS OU 13,7% SUR L'EXERCICE

* NOUS ESTIMONS QUE L'IMPACT SUR LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU S2 SE SITUERAIT ENTRE 20 ET 23% DE LA BAISSE DU CA

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Gdansk Newsroom)

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