Sodexo prévoit une baisse du CA au T4 de l'ordre de 27%
Reuters•07/07/2020 à 07:06
7 juillet (Reuters) - SODEXO SA EXHO.PA :
* CROISSANCE INTERNE DU CA AU T3 DE -29,9%, MEILLEURE QUE L'HYPOTHÈSE DE -33% ANNONCÉE DÉBUT AVRIL
* HYPOTHÈSES PLUS PRUDENTES POUR LE CA DU T4, COMPENSÉES PAR UN MOINDRE IMPACT SUR LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU S2
* CHIFFRES D'AFFAIRES TOTAL DU GROUPE AU T3 EUR 3,91 MDS VERSUS EUR 5,68 MDS IL Y A UN AN
* LA BAISSE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION S'EST RÉDUITE CHAQUE MOIS : DÉSORMAIS INFÉRIEURE À L'HYPOTHÈSE DE 25% ANNONCÉE EN AVRIL
* LES LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS DEVRAIENT SE SITUER ENTRE EUR -200 MLNS ET EUR +200 MLNS POUR LE S2
* LA PANDÉMIE RESTE PRÉOCCUPANTE EN AMÉRIQUE DU NORD, EN AMÉRIQUE LATINE ET EN INDE
* NOUS PRÉVOYONS UNE BAISSE DU CA AU T4 DE L'ORDRE DE 27% PAR RAPPORT À NOTRE HYPOTHÈSE DE -15% EN AVRIL
* LA BAISSE DU CA DU S2 DEVRAIT ÊTRE DE 28% SOIT ENVIRON EUR 3 MDS OU 13,7% SUR L'EXERCICE
* NOUS ESTIMONS QUE L'IMPACT SUR LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU S2 SE SITUERAIT ENTRE 20 ET 23% DE LA BAISSE DU CA
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Gdansk Newsroom)
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