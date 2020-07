Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo prévoit une baisse du CA au T4 de l'ordre de 27% Reuters • 07/07/2020 à 07:06









7 juillet (Reuters) - SODEXO SA EXHO.PA : * CROISSANCE INTERNE DU CA AU T3 DE -29,9%, MEILLEURE QUE L'HYPOTHÈSE DE -33% ANNONCÉE DÉBUT AVRIL * HYPOTHÈSES PLUS PRUDENTES POUR LE CA DU T4, COMPENSÉES PAR UN MOINDRE IMPACT SUR LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU S2 * CHIFFRES D'AFFAIRES TOTAL DU GROUPE AU T3 EUR 3,91 MDS VERSUS EUR 5,68 MDS IL Y A UN AN * LA BAISSE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION S'EST RÉDUITE CHAQUE MOIS : DÉSORMAIS INFÉRIEURE À L'HYPOTHÈSE DE 25% ANNONCÉE EN AVRIL * LES LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS DEVRAIENT SE SITUER ENTRE EUR -200 MLNS ET EUR +200 MLNS POUR LE S2 * LA PANDÉMIE RESTE PRÉOCCUPANTE EN AMÉRIQUE DU NORD, EN AMÉRIQUE LATINE ET EN INDE * NOUS PRÉVOYONS UNE BAISSE DU CA AU T4 DE L'ORDRE DE 27% PAR RAPPORT À NOTRE HYPOTHÈSE DE -15% EN AVRIL * LA BAISSE DU CA DU S2 DEVRAIT ÊTRE DE 28% SOIT ENVIRON EUR 3 MDS OU 13,7% SUR L'EXERCICE * NOUS ESTIMONS QUE L'IMPACT SUR LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU S2 SE SITUERAIT ENTRE 20 ET 23% DE LA BAISSE DU CA Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.99%