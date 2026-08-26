Sodexo prévoit la suppression de plus de 1.000 emplois en France

Le logo de Sodexo au siège social de l'entreprise, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris

‌Sodexo a annoncé ​mercredi un projet de transformation de ses activités ​en France, qui pourrait ​entraîner la ⁠suppression de 963 ‌postes, soit environ 4% de ses effectifs ​dans ‌le pays.

Cette transformation ⁠s'inscrit dans la feuille de route "Shift & Grow", ⁠à ‌l'horizon 2030, présentée ⁠par le groupe ‌de la ⁠restauration collective et des ⁠services ‌en juillet.

Par ailleurs, un ​projet ‌concernant le siège du groupe pourrait ​entraîner la suppression de ⁠134 postes supplémentaires, selon le communiqué de Sodexo.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van ​Overstraeten)