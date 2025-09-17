information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 08:06

Sodexo poursuit son partenariat avec Shell pour 5 ans

Sodexo SA EXHO.PA :

* SODEXO RENOUVELLE UN CONTRAT MONDIAL DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE POUR UNE DURÉE DE 5 ANS

* LA COLLABORATION POUR LA GESTION DES SERVICES SUR LE LIEU DE TRAVAIL DE 41 SITES RÉPARTIS DANS 19 PAYS

* LE CONTRAT DÉMARRE LE 1(ER) NOVEMBRE 2025

(Rédaction de Gdansk)