Sodexo nomme Thierry Delaporte en tant que directeur général

Le Conseil d’Administration de Sodexo EXHO.PA a annoncé mercredi la nomination de Thierry Delaporte comme directeur général du groupe et l'adoption d'une gouvernance dissociée.

"Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de présidente du conseil d’administration sera dissociée de celle de directeur général", selon un communiqué du groupe.

Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025, selon le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)