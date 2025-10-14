 Aller au contenu principal
Masters 1000 de Paris: le quartier de La Défense offre un "énorme potentiel" commercial, pour le directeur du tournoi
information fournie par Boursorama avec AFP 14/10/2025 à 13:11

Des piétons marchent devant "Paris La Défense Arena", un stade couvert situé à Nanterre, en banlieue de l'ouest parisien. Photographie prise le 28 novembre 2023. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le déménagement du Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) à Paris La Défense Arena offre un "énorme potentiel" de développement commercial, a estimé mardi le directeur du tournoi Cédric Pioline.

Disputé depuis 1986 dans le quartier de Bercy, dans l'est de la capitale, le tournoi se jouera à partir de 2025 et pour dix ans à Paris La Défense Arena, à proximité immédiate du célèbre quartier d'affaires du nord-ouest parisien.

"On ne peut pas ignorer qu'autour de nous, on a le centre d'affaires de La Défense", a affirmé Cédric Pioline lors d'une conférence de presse de présentation du tournoi.

"Ce sont à peu près 200.000 personnes qui travaillent au quotidien dans les 70 tours et quelque", au sein de "2.500 sociétés", a avancé l'ex-N.5 mondial.

"C'est une population captive, CSP+, enfin qui correspond au profil +hospitalité+, qui est là, à proximité", a-t-il insisté.

"Peut-être que dans le lot, il y en a qui ne connaissent pas notre offre. On a un bassin (de population, NDLR) très important, le bassin de l'ouest parisien", a poursuivi le directeur du tournoi qui accueillera en 2025 "trois nouveaux partenaires" parmi ses sponsors.

Par ailleurs, "si on fait un petit comparatif entre 2024 et 2025, à dates identiques, les hospitalités se sont écoulées beaucoup plus rapidement", a assuré Cédric Pioline.

En plus du quartier d'affaires de La Défense, le tournoi se disputera à proximité du centre commercial très fréquenté des Quatre Temps.

"Donc il y a un énorme potentiel" de développement commercial, a conclu le directeur du tournoi, soulignant que ses organisateurs réfléchissaient aux moyens de développer une offre "out stadium", en dehors de Paris La Défense Arena.

"Il y aura quelques animations" sur le parvis de la salle, "et petit à petit, on va essayer de s'étendre", a déclaré Cédric Pioline.

Lors de sa dernière édition à Bercy, le tournoi avait accueilli plus de 175.000 spectateurs.

"Nous sommes assez sûrs de pouvoir battre le record de l'année dernière", a déclaré son directeur, soulignant la capacité accrue du Central (17.500 places), des courts N.1 et 2 (4.000 places chacun) et l'ajout cette année d'un quatrième court de compétition.

Lundi, environ 173.000 billets avaient été vendus, selon lui.

