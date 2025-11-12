Sodexo lance sa feuille de route Better Tomorrow 2028
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 11:25
Dans ce cadre, le groupe de services de restauration et de gestion de sites s'engage notamment à offrir d'ici 2028, 15 heures de formation (contre 11,8 sur l'exercice 2025) par an à tous ses collaborateurs dans le monde.
Sodexo affiche aussi les objectifs d'atteindre 70% de plats principaux à faible empreinte carbone d'ici 2030, selon la définition établie avec le WWF, et de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2028, en s'appuyant sur son programme WasteWatch.
Il poursuit sa trajectoire vers le Net Zéro Carbone d'ici 2040, tout en renforçant son impact sociétal dans la lutte contre l'insécurité alimentaire grâce à Stop Hunger, 'avec pour objectif de toucher toujours plus de vies et de communautés à travers le monde'.
