Sodexo-La marge d'exploitation s'établit à 3,1% au S1
Reuters•01/04/2021 à 07:05
1er avril (Reuters) - SODEXO SA EXHO.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 8,60 MDS VERSUS EUR 11,69 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 EUR 128 MLNS VERSUS EUR 424 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU S1 EUR 265 MLNS VERSUS EUR 685 MLNS IL Y A UN AN
* MARGE D'EXPLOITATION DE 3,1% AU S1 VERSUS 5,9% IL Y A UN AN
* AU S2, LE TAUX DE CROISSANCE INTERNE SERA TRÈS POSITIF - DG
* NOUS N'ATTENDONS PAS D'AMÉLIORATION TRIMESTRIELLE MAJEURE D'ICI LA FIN DE L'EXERCICE EN AOÛT
* LA CROISSANCE INTERNE DU CA POUR LE S2 EST ATTENDUE ENTRE +10 ET +15 %
* LA MARGE D'EXPLOITATION POUR LE S2 EST ATTENDUE À ENVIRON 3,1 %, À TAUX CONSTANTS
* L'OBJECTIF EST D'ATTEINDRE UN NIVEAU DE CASH CONVERSION POUR L'EXERCICE SUPÉRIEUR À 100%
* À PLUS LONG TERME, LE GROUPE VISE À RETROUVER UNE CROISSANCE SOUTENUE ET À AUGMENTER RAPIDEMENT LA MARGE D'EXPLOITATION PAR RAPPORT AU NIVEAU PRÉ-COVID
* LA DETTE NETTE DIMINUE PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE, POUR S'ÉTABLIR À EUR 1,7 MD
* BREXIT : LA SORTIE DU ROYAUME-UNI DE L'UE N'A PAS D'IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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