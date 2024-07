Sodexo finalise avec succès le refinancement de son crédit bancaire syndiqué assorti d’une clause de durabilité pour un montant de 1,75 milliard d’euros

Issy-les-Moulineaux, 25 juillet 2024 – Sodexo annonce la modification et la prolongation de son principal crédit bancaire syndiqué renouvelable pour une période supplémentaire de 5 ans jusqu'en juillet 2029, avec deux options d'extension additionnelle d'un an (jusqu'à 7 ans au total). La ligne de crédit a été portée à 1,75 milliard d'euros, contre environ 1,3 milliard d’euros précédemment, afin d’intégrer ses lignes bilatérales existantes et d’offrir de la marge de liquidité pour le Groupe. La ligne de crédit reste alignée sur les engagements externes de Sodexo en matière de durabilité.

Ce crédit bancaire syndiqué a suscité un vif intérêt, tous les partenaires bancaires existants de Sodexo ayant renouvelé leurs engagements, en plus de deux nouvelles banques. BNP Paribas et Société Générale agissent en tant que coordinateurs et arrangeurs mandatés et teneurs de livres. Banco Santander, S.A., Citibank, N.A. London Branch, Crédit Industriel et Commercial et HSBC Continental Europe agissent en tant qu’arrangeurs mandatés et teneurs de livres, et ING Bank N.V. French Branch, J.P. Morgan SE, Natixis, Wells Fargo Bank International UC, et Goldman Sachs Bank Europe SE agissent en tant qu'arrangeurs mandatés.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI..

Chiffres clés

22,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023

430 000 employés (au 31 août 2023)

1 er employeur privé basé en France dans le monde 45 pays

80 millions de consommateurs servis chaque jour

12,1 milliards d'euros de capitalisation boursière

(au 23 juillet 2024)

