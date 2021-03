Sodexo et l'UITA engagés sur les priorités de santé et de sécurité

Paris, le 19 mars 2021

Sodexo et l'UITA (Union internationale des travailleurs-euses de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes), constituant la fédération syndicale mondiale des travailleurs du secteur alimentaire, ont signé une déclaration d'intention portant sur la santé et la sécurité, qui renforce leurs engagements et leurs priorités de promouvoir le droit des collaborateurs à la sécurité et à la santé au travail.

Sodexo et l'UITA sont engagés depuis longtemps dans la promotion de la santé et de la sécurité, et le contexte de la pandémie de Covid-19 a servi de catalyseur pour concrétiser cet engagement.

En signant cette déclaration d'intention, Sodexo et l'UITA annoncent leur souhait de mener, ensemble, un travail de sensibilisation autour de ces priorités que sont la santé et la sécurité, de renforcer leurs engagements à cet égard en favorisant l'essor de ces sujets fondamentaux dans le secteur de l'industrie alimentaire et hôtelière. Sodexo et l'UITA pourront ainsi rassembler les points de vue des entreprises, des syndicats, des affiliés et des travailleurs du secteur pour faire progresser les standards.

Cette déclaration d'intention portant sur la santé et la sécurité est une première dans le secteur et contribue à consolider la relation entre Sodexo et l'UITA, qui en avaient déjà posé les premiers fondements en signant en 2011 un accord-cadre international sur le respect des droits fondamentaux puis, en 2017, un engagement solidaire contre le harcèlement sexuel.

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« Cette déclaration d'intention constitue une avancée majeure qui réaffirme de façon collégiale que la santé et la sécurité de nos collaborateurs demeurent cruciales dans tout ce que nous entreprenons et sont au cœur des pratiques de Sodexo. Nous nous engageons, aux côtés de l'UITA, à travailler main dans la main avec les syndicats, les représentants du personnel et les clients pour élever les standards en matière de santé et de sécurité qui participent à conduire des améliorations dans le secteur. »

Sue Longley, Secrétaire générale de l'UITA, a commenté :

« La santé et la sécurité ont toujours été une priorité pour les travailleurs-euses, mais la pandémie de Covid-19 a fait ressortir leur caractère fondamental et la nécessité d'une action concertée entre la direction et les syndicats. Nous sommes très heureux-ses d'avoir travaillé avec Sodexo pour formuler cette déclaration novatrice qui favorisera la mise en œuvre d'actions sur le plan local, national et international. »

À propos de l'Union internationale des travailleurs-euses de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA)

Fondée en 1920, l'Union internationale des travailleurs-euses de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA) compte 423 affiliés et représente plus de 10 millions de membres dans 127 pays.

