Sodexo en léger repli après sa nouvelle présidente

Sodexo cède 0,4% à 56,5 EUR et sous-performe ainsi le CAC 40 parisien ( 0,2%), après l'annonce par le groupe de restauration collective et de services aux entreprises que Nathalie Bellon-Szabo sera proposée pour succéder à sa soeur Sophie Bellon à la présidence de son conseil d'administration.

Après avoir conduit depuis 10 ans d'importantes opérations structurantes, Sophie Bellon a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de présidente. Elle se consacrera désormais à la holding familiale Bellon SA, dont elle deviendra présidente du directoire, tout en restant au conseil d'administration de Sodexo.

Administratrice de Sodexo depuis 1989 et membre du comité des nominations et du comité durabilité, Nathalie Bellon-Szabo a exercé de nombreuses responsabilités opérationnelles. Elle est membre du comité exécutif depuis 2018 et a dirigé Sodexo Live!, qui représente environ 10% du chiffre d'affaires du groupe.

"Il n'est pas surprenant de voir un autre membre de la famille lui succéder à ce poste, mais cette nomination constitue néanmoins un nouveau changement, un an après la séparation des fonctions de président et de CEO et la nomination du premier CEO extérieur à la famille", commente Jefferies.

"Nous estimons qu'il existe une marge de manoeuvre pour renforcer les standards de gouvernance à l'occasion de la prochaine AG, ce qui pourrait contribuer à soutenir une revalorisation du titre", ajoute la banque américaine, qui maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 65 EUR.