France: La dette publique s'établit à 119,0% du PIB au 2e trimestre, selon l'Insee

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La dette publique française s'établit à 119,0% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du deuxième trimestre, montrent les données publiées mardi par l'Insee.
Fin juin, la dette publique au sens de Maastricht a atteint 3.595,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 59,6 milliards d'euros sur un trimestre, précise l'institut français de la statistique et des études économiques.
La dette publique française s'était établie à 117,5% du PIB à la fin du premier trimestre.
Plus tôt dans le mois, le ministère de l'Economie et des Finances français avait indiqué que la dette publique de la France devrait atteindre 119,3% du PIB cette année et pourrait grimper à 121,7% en 2027.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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