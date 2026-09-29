France: La dette publique s'établit à 119,0% du PIB au 2e trimestre, selon l'Insee

Usine Renault de Douai

La ‌dette publique française s'établit ​à 119,0% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du ​deuxième trimestre, montrent les données publiées ​mardi par l'Insee.

Fin ⁠juin, la dette publique au ‌sens de Maastricht a atteint 3.595,5 milliards d'euros, ​soit ‌une augmentation de 59,6 ⁠milliards d'euros sur un trimestre, précise l'institut français de la ⁠statistique et ‌des études économiques.

La dette ⁠publique française s'était ‌établie à 117,5% du ⁠PIB à la fin du ⁠premier trimestre.

Plus ‌tôt dans le mois, le ​ministère ‌de l'Economie et des Finances français avait indiqué ​que la dette publique de la France ⁠devrait atteindre 119,3% du PIB cette année et pourrait grimper à 121,7% en 2027.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)