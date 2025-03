Sodexo: dévisse de 17% ver 61E, pulvérise le support des 65E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 09:29









(CercleFinance.com) - Sodexo qui émet un avertissement sur résultats et sur chiffre d'affaire (ou 'profit warning', taux de croissance du CA revu de près de -40% à la baisse) dévisse de -17% ver 61E (un plus bas depuis le 26/102020).

Le titre pulvérise le plancher des 64,4E de fin juin 2022, en direction des 53,4E (plancher du 28/10/2020) et se rapproche d'une division par 2 de sa valeur depuis le zénith des 104,8E de mi-janvier 2024... soit 52,4E





