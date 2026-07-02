Aux Etats-Unis, les boissons au cannabis de plus en plus populaires

Une bouteille infusée au THC est posée sur une table à Atlantic Beach, aux Etats-Unis, le 13 juin 2026 ( AFP / Paul BLAKE )

Les boissons au cannabis remplaceront peut-être la bière lors des traditionnels barbecues du 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis.

De plus en plus d'Américains consomment des boissons infusées au tétrahydrocannabinol (THC), trouvables en grande surface, moins stigmatisées que la marijuana longtemps réservée, dans l'imaginaire collectif américain, aux hippies et fumeurs de joints.

Lors d'un brunch organisé dans sa maison de Caroline du Nord, Cecilia Pfaff, cheffe d'entreprise, a proposé à ses convives de la bière, du vin, des mimosas, et une grande bouteille en verre arborant une étiquette indiquant: "A base de chanvre... Forte dose. Tonique convivial".

Dedans, pas d'alcool, mais 170 mg de THC — la substance responsable des effets enivrants de la marijuana. Soit 10 grammes par verre.

"Pratiquement tous ceux que je connais — qui travaillent tous — consomment un produit dérivé du THC, sous une forme ou une autre", explique Cecilia Pfaff, tout en sortant des quiches du four.

De l'autre côté de la cuisine, Pat Clougherty se sert un verre du breuvage acheté au supermarché du coin.

"Ca a remplacé une grande partie de ce qu'on buvait le soir", dit ce représentant pharmaceutique, en parlant de lui et de son épouse. "Avant, c'était du vin rouge ou de la bière, mais maintenant, c'est un ou deux verres de cette boisson", ajoute-t-il.

"On en ressent moins les effets au réveil", précise Pat Clougherty. Autrement dit: pas de gueule de bois.

Augmentation des ventes

En 2025, l'institut de sondage Gallup a expliqué que seuls 54 % des Américains interrogés consommaient de l'alcool, le taux le plus bas enregistré depuis 1939.

En revanche, selon le cabinet Euromonitor, les ventes de boissons au cannabis explosent à mesure que celles-ci quittent les magasins spécialisés pour des points de vente grand public.

Une boisson au THC à Nashville, le 8 Juin 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Terry Wyatt )

Trent Mooring a lancé en 2024 sa marque de boisson infusée au THC, "Kaya" à Kinston, en Caroline du Nord, lui qui faisait jusque-là de la bière artisanale et de l'eau gazeuse aromatisée.

"Les ventes ont triplé au cours de l'année écoulée", assure-t-il, notamment grâce à la distribution de son produit par une grande chaîne de supermarchés.

Euromonitor estime les ventes de boissons au THC à 238 millions de dollars en 2023, à 720 millions en 2025 et prédit qu'elles devraient dépasser le milliard en 2026.

La fin de la fête ?

La marijuana est classée comme une drogue illégale au niveau fédéral, mais est légalisée dans de multiples Etats.

En revanche, les produits dérivés du chanvre, la plante de cannabis, dont la teneur en THC est plus faible, sont légaux au niveau fédéral depuis 2018.

Cela a permis à des produits dérivés du THC, boissons, confiseries, cigarettes électroniques, de voir le jour.

Mais fin 2025, le Congrès, à majorité républicaine, a de nouveau modifié la loi. A partir du 12 novembre 2026, aucun produit ne pourra renfermer plus de 0,4 mg de THC par contenant — un seuil bien inférieur aux 5 mg ou 10 mg présents dans de nombreux produits grand public.

"Cela va anéantir le secteur des boissons au THC", regrette Trent Mooring.

Il plaide pour que la loi ne change pas, tout en préconisant un encadrement par une réglementation similaire à celle de l'alcool. "Il faut qu'ils trouvent une solution", affirme-t-il.