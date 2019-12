Sodexo conteste fermement la décision de l'Autorité de la concurrence et fait appel

Paris, le 18 décembre 2019

Sodexo prend acte de la décision du 18 décembre 2019 de l'Autorité de la concurrence française de sanctionner plusieurs émetteurs de titres-restaurant en France pour des pratiques mises en œuvre dans ce secteur, dont Sodexo Pass France.

Sodexo conteste avec la plus grande fermeté cette décision qui témoigne d'une appréciation totalement erronée des pratiques en cause et du fonctionnement du marché.

En effet, Sodexo réfute le caractère anticoncurrentiel des échanges d'informations via la Centrale de Règlement des Titres et qui ne présentaient pas de caractère stratégique. Le grief de verrouillage du marché est tout aussi injustifié dès lors notamment que le marché est caractérisé par l'entrée de plusieurs nouveaux acteurs.

Par conséquent, Sodexo a décidé de faire appel de cette décision.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèche et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2019)



22 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé



470 000 collaborateurs



19e employeur privé mondial



67 pays



100 millions de consommateurs chaque jour



14,7 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 6 novembre 2019)

Contacts

Médias Investisseurs Mathieu SCARAVETTI

Tél. : +33 1 57 75 81 28



Mathieu.scaravetti @sodexo.com

Virginia JEANSON

Tel: +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com



Pièce jointe