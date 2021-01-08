Sodexo-Chiffre d'affaires au T1 2020-2021 en baisse à €4,43 mds
Reuters•08/01/2021 à 07:07
8 janvier (Reuters) - Sodexo SA EXHO.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 4,43 MDS VERSUS EUR 6,08 MDS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EN BAISSE DE 22,7% EN CROISSANCE INTERNE PAR RAPPORT À L'AN DERNIER
* AMÉLIORATION DE LA TENDANCE AU T1 2020-2021 PAR RAPPORT AU T4 2019-2020 DANS TOUS LES SEGMENTS ET ACTIVITÉS
* LE CONTRAT DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO EST EN COURS DE RENÉGOCIATION
* CE PREMIER TRIMESTRE EST MEILLEUR QUE PRÉVU EN TERMES DE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE -DG
* NOUS MAINTENONS NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE INTERNE NÉGATIVE COMPRISE ENTRE -20 % ET -25 % SUR LE S1 2020-2021, EN AMÉLIORATION PAR RAPPORT AU S2 2019-2020
* NOTRE OBJECTIF DE MARGE D'EXPLOITATION AU S1 2020-2021 EST DÉSORMAIS D'AU MOINS 2,5 %
* LE BREXIT NE DEVRAIT PAS IMPACTER LES ACTIVITÉS DU GROUPE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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