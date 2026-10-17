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"Si on ne se mobilise pas, le gouvernement ne bougera pas", dit Roussel
information fournie par AFP 17/10/2026 à 11:20

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Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle, manifeste contre la vie chère à Valenciennes le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle, manifeste contre la vie chère à Valenciennes le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Face à la hausse des prix du carburant, de l'énergie et un "budget de récession", "si on ne se mobilise pas, le gouvernement ne bougera pas", a déclaré samedi à l'AFP Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle.

"Les Français ont peur, ils sont inquiets, ils ont raison (...). C'est pour ça que nous devons être très nombreux, paysans, salariés, lycéens, lycéennes, il faut que tous ensemble on arrive à être unis pour peser sur les choix du gouvernement" a ajouté M. Roussel, présent à un rassemblement de quelques centaines de personnes à Valenciennes (Nord).

"Alors qu'il y a des mesures fortes à prendre pour défendre le pouvoir d'achat des Français (...), le gouvernement fait tout l'inverse" avec son projet de budget 2027 prévoyant 54 milliards d'euros d'économies, a encore estimé le chef du PCF.

"C'est un budget de récession, c'est un budget qui va tétaniser l'économie, qui va tétaniser les entreprises, et surtout tuer la consommation", a-t-il martelé.

Quelques minutes plus tôt, sa prise de parole et celles de représentants des Jeunes communistes et d'un syndicaliste CGT devant les manifestants ont été perturbées par quelques gilets jaunes qui ont crié "Jordan Bardella" et "Front national", a constaté l'AFP.

"Pour moi, ce qui est important, c'est que l'ensemble des Français, quelles que soient leurs opinions (politiques, NDLR), se mobilisent", a insisté M. Roussel.

"Il y a forcément parmi les gens qui manifestent aujourd'hui, qui sont en colère, des gens qui ont envie de voter pour l'extrême droite".

Or, le Rassemblement national "n'appelle pas à manifester, il est même contre ces mobilisations", a-t-il relevé.

"Il faut que les gens qui manifestent aujourd'hui et qui occupent les ronds-points se rendent compte de la réalité des soutiens des forces politiques", a conclu M. Roussel.

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4 commentaires

  • 12:14

    Que peut-on attendre d'un gouvernement qui n'a que 7 mois devant lui et des caisses vides ? Les 10 ans de Macron auront été catastrophiques, c'est un fait, mais y a t'il un intérêt à tout casser avant les élections ? Il n'y a d'ailleurs aucune certitude que ça aille mieux après, mais au moins le peuple se sera prononcé. Monsieur Roussel a été mieux inspiré par le passé, on attendrait qu'il soit dans le camp de ceux qui appellent au calme.

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