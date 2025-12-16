Sodexo : Assemblée Générale mixte du 16 décembre 2025

Issy-les-Moulineaux, le 16 décembre 2025

L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Sodexo s’est tenue ce mardi

16 décembre 2025 à l’auditorium de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt,

sous la présidence de Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration.

Le quorum s’est établi à 87,28% et 3 298 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées, et notamment celles concernant :

• l’approbation des comptes sociaux et consolidés pour l’exercice 2025 ;

• la fixation du dividende à 2,70 euros par action, qui sera mis en paiement le 23 décembre 2025 ;

• le renouvellement du mandat d’administrateur de Luc Messier et la nomination de

Geneviève Bich, de Françoise Colpron et de la société Bellon SA, représentée par

Patrice de Talhouët, pour une durée de 3 ans ;

• les éléments et la politique de rémunération ainsi que les autorisations financières.

A l'occasion de cette Assemblée Générale, Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration, a présenté les avancées stratégiques et les transformations profondes du Groupe ces dernières années, repositionnant Sodexo comme un pure-player de la restauration et des services. Elle a également présenté la nouvelle feuille de route en matière de durabilité, Better Tomorrow 2028, et les évolutions de gouvernance en remerciant chaleureusement Cécile Tandeau de Marsac et Véronique Laury, administratrices indépendantes et respectivement Présidente du Comité des Rémunérations et Présidente du Comité Durabilité, pour leurs contributions majeures au Conseil au cours de leurs mandats arrivés à échéance.

Thierry Delaporte, Directeur Général depuis le 10 novembre 2025, s’est présenté à l’Assemblée et a partagé ses premières convictions : placer le client au cœur de chaque décision, investir dans les talents et renforcer l’agilité opérationnelle, afin de hisser Sodexo au rang de référence mondiale et d’amplifier durablement son impact positif et sa création de valeur pour ses actionnaires et pour l'ensemble de ses parties prenantes.

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de Sodexo reste composé de

12 membres, dont 6 administrateurs indépendants et 2 administrateurs représentant les salariés,

5 femmes et 7 hommes issus de 4 nationalités.

Les résultats des votes et la rediffusion de cet événement seront prochainement disponibles sur sodexo.com.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2 e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

6,7 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 16 décembre 2025)

Contacts

Relations investisseurs Relations Media Juliette KLEIN

+33 1 57 75 80 27

Juliette.klein@sodexo.com Mathieu SCARAVETTI

+33 6 28 62 21 91

Mathieu.scaravetti@sodexo.com

Pièce jointe