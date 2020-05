Paris, le 26 Mai, 2020 - La santé et la sécurité étant une priorité absolue, Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, annonce le lancement d'un processus scientifique dans l'élaboration des nouveaux protocoles et normes, notamment pour ses services liés au COVID-19 déployés dans le monde entier, bénéficiant de l'appui du nouveau Conseil médical consultatif de Sodexo.



Le Conseil médical consultatif de Sodexo proposera une orientation technique et une validation des protocoles sanitaires et de sécurité pour les services, qui ne cessent de se développer et d'évoluer, ainsi que des moyens grâce auxquels Sodexo peut interagir avec les populations pour encourager le respect des mesures barrières. Le Conseil fournira également les informations les plus récentes pour garantir une adoption rapide des bonnes pratiques, en ligne avec les exigences locales.

Fonctionnant comme un organe de gouvernance, le Conseil sera composé d'experts du monde entier en épidémiologie, médecine générale, nutrition, santé au travail et santé comportementale, ainsi qu'en planification et gestion des pandémies. Les membres fondateurs sont :

Le Docteur John Boyce, expert mondial spécialisé dans la prévention des maladies infectieuses et l'épidémiologie, auparavant directeur de l'épidémiologie hospitalière et de la prévention des maladies infectieuses à l'hôpital Yale-New Haven (Connecticut, États-Unis) et directeur de la prévention des maladies infectieuses à l'hôpital Saint Raphael (Connecticut, États-Unis).

Le Docteur Helen Stellmacher, experte spécialisée en médecine générale, notamment sur les questions de la continuité des soins et les soins palliatifs, membre du Royal College of General Practitioners et du Royal College of Obstetricians and Gynecologists au Royaume-Uni.

Marc Plumart, Directeur Général Sodexo Santé et Seniors au niveau mondial, déclare : "En cette période de sortie progressive du confinement, les entreprises et les consommateurs veulent avoir la certitude que leur environnement est sûr. Collaborer avec des experts médicaux nous permet de tirer parti des recherches, des données et des connaissances les plus récentes pour mettre au point des protocoles basés sur des fondamentaux médicaux solides. Notre objectif est de limiter autant que possible les risques et de renforcer la sécurité de toutes nos parties prenantes ».





Le Conseil médical consultatif de Sodexo accompagne le programme complet de services essentiels et innovants mis en place par Sodexo dans le cadre du programme « Rise with Sodexo » récemment annoncé.

