Sodexo affiche ses ambitions avec son plan Shift & Grow 2030

En amont d'un Investor Update, Sodexo présente Shift & Grow 2030, sa feuille de route visant à accélérer sa croissance et à rétablir sa compétitivité, ainsi que ses ambitions financières à moyen terme, dont une croissance interne du chiffre d'affaires supérieure à 5% et une marge d'exploitation supérieure à 5% d'ici l'exercice 2030.

Plan d'exécution destiné à accélérer la croissance et à rétablir la compétitivité, Shift & Grow 2030 reposera sur une "approche axée sur le client, soutenue par des choix précis par zone géographique, segment de clientèle et type de service, avec l'Amérique du Nord comme principale priorité de croissance".

Le groupe de restauration collective et de services prévoit un programme d'investissement significatif visant à renforcer ses capacités commerciales, à simplifier son modèle opérationnel et à tirer parti de la technologie pour soutenir ses ambitions de croissance et de marge.

Une feuille de route en deux temps

Selon le groupe, cette feuille de route se déroulera en deux temps, avec les exercices 2026 et 2027 consacrés au rétablissement de la compétitivité, puis, à partir de l'exercice 2028, une accélération de la croissance, un renforcement des marges et une amélioration du retour sur investissement.

Pour l'exercice 2027, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de 2% à 3% et une marge d'exploitation globalement en ligne avec les perspectives pour l'exercice 2026, soit entre 3,2% et 3,4%, reflétant la poursuite des investissements destinés à renforcer les capacités opérationnelles et à rétablir la compétitivité.

Pour les exercices 2028 et suivants, le groupe prévoit une phase d'accélération grâce aux effets positifs de ces actions, afin d'atteindre une croissance interne du chiffre d'affaires supérieure à 5%, dont une contribution du développement net supérieure à 3%, ainsi qu'une marge d'exploitation supérieure à 5% à l'horizon de l'exercice 2030.

Un contrat majeur remporté auprès de Meta

Sodexo revendique de premiers signes de progrès déjà visibles, notamment l'attribution récente d'un important contrat mondial pour assurer les services de restauration sur l'ensemble des sites de Meta à travers le monde, un partenariat qui couvre plus de 130 sites dans plus de 30 pays.

Il englobe une grande diversité d'environnements, tels que des sièges sociaux, des campus, des data centers, des centres de conférence et des espaces de travail de plus petite taille. Le déploiement des services débutera progressivement au cours des prochains mois.

Au travers d'un modèle opérationnel mondial structuré, Sodexo affirme qu'il fournira au géant des réseaux sociaux "des services de restauration combinant des standards internationaux communs et une mise en oeuvre locale innovante, tout en tirant parti de la data et des outils digitaux les plus avancés".