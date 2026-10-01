Sodali recrute da Silva Vint pour les fusions-acquisitions et l'activisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Svea Herbst-Bayliss

Sodali, qui propose des conseils en matière de fusions, de sollicitations de procurations et de gestion des campagnes menées par des investisseurs activistes, a recruté Peter da Silva Vint, banquier chevronné spécialisé dans la défense des entreprises, au sein de son pôle fusions-acquisitions et activisme, ont indiqué à Reuters deux personnes proches du dossier.

M. da Silva Vint rejoindra le cabinet à New York en tant que directeur général afin de conseiller les sociétés cotées et les conseils d'administration sur l'engagement stratégique des actionnaires, la gouvernance d'entreprise et les moyens de se défendre face à des investisseurs qui font de plus en plus pression pour obtenir des changements au sein des entreprises internationales, ont déclaré ces sources, qui ont précisé ne pas pouvoir s'exprimer publiquement sur des questions relatives au personnel.

Un représentant de Sodali a refusé de commenter et M. da Silva Vint n’a pas pu être joint pour s’exprimer.

Il arrive de Jasper Street Partners, un cabinet de conseil aux actionnaires de premier plan, et a travaillé chez Barclays

BARC.L et Moelis MC.N dans le domaine de la défense contre l’activisme; plus tôt dans sa carrière, il a également fait partie de l’équipe de gestion responsable BLK.N du géant de l’investissement BlackRock.

Sodali, détenue majoritairement par la société de capital-investissement TPG, a recruté en janvier Aneliya Crawford au poste de directrice des partenariats et responsable mondiale du conseil aux actionnaires.