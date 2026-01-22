Société Générale veut simplifier son organisation en France
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 08:25
Ce projet d'évolutions en France concerne plusieurs activités et fonctions centrales au siège, ainsi que l'organisation régionale de la banque de détail (le réseau d'agences n'est pas concerné), en vue de simplifier les modes de fonctionnement.
En s'appuyant sur les départs naturels et un dispositif social inédit qui investit dans la mobilité interne et le développement des compétences des collaborateurs, le groupe bancaire serait amené à réduire de 1800 le nombre net de postes.
Cette évolution se ferait dans le cadre des mesures de l'accord emploi signé le 15 décembre 2025 avec trois organisations syndicales, sans plan de départs, privilégiant les évolutions internes au sein des nombreux métiers de la banque.
La formation tout au long de la carrière serait renforcée grâce à l'Université Société Générale, et un Campus Mobilité et Compétences verrait le jour pour fluidifier la mobilité interne entre les différentes entités du groupe.
A l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel, les changements envisagés s'opéreraient progressivement en 2026 et en 2027 pour les activités concernées, pouvant aller au-delà pour la banque de détail en France.
Valeurs associées
|69,8200 EUR
|Euronext Paris
|+1,63%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
(Actualisé avec Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de ... Lire la suite
-
Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer