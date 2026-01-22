 Aller au contenu principal
Société Générale veut simplifier son organisation en France
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 08:25

Société Générale annonce avoir déposé, auprès des instances représentatives du personnel, un projet de simplification organisationnelle en France, "en ligne avec sa feuille de route stratégique et son ambition de performance durable".

Ce projet d'évolutions en France concerne plusieurs activités et fonctions centrales au siège, ainsi que l'organisation régionale de la banque de détail (le réseau d'agences n'est pas concerné), en vue de simplifier les modes de fonctionnement.

En s'appuyant sur les départs naturels et un dispositif social inédit qui investit dans la mobilité interne et le développement des compétences des collaborateurs, le groupe bancaire serait amené à réduire de 1800 le nombre net de postes.

Cette évolution se ferait dans le cadre des mesures de l'accord emploi signé le 15 décembre 2025 avec trois organisations syndicales, sans plan de départs, privilégiant les évolutions internes au sein des nombreux métiers de la banque.

La formation tout au long de la carrière serait renforcée grâce à l'Université Société Générale, et un Campus Mobilité et Compétences verrait le jour pour fluidifier la mobilité interne entre les différentes entités du groupe.

A l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel, les changements envisagés s'opéreraient progressivement en 2026 et en 2027 pour les activités concernées, pouvant aller au-delà pour la banque de détail en France.

