Société Générale va collaborer avec la BEI pour soutenir les PME vertes
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 11:21
Aux termes du partenariat, qui vise à soutenir ces PME dès leurs premières phases de développement, la BEI va apporter des garanties via une enveloppe de 250 millions d'euros, soutenue par le plan de relance européen 'InvestEU'.
Dans le cadre de ce programme, Société Générale proposera de son côté des facilités de fonds de roulement telles que des garanties de restitution d'acompte et des garanties de performance.
Le projet, selon les deux établissements, vise à répondre au déficit de financement auquel sont confrontés les sociétés industrielles émergentes dans le secteur des technologies propres, qui doivent souvent faire face à de longs cycles de production et de vente et peinent à accéder à suffisamment de financements de fonds de roulement à des conditions compétitives, ce qui limite leur potentiel de croissance.
Valeurs associées
|56,4800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
Déploiement dans les entreprises, pilotage ministériel, coopération européenne : la stratégie nationale française sur l'IA doit être revue en profondeur, selon la Cour des comptes
La question de l'IA n'est plus "de la même nature qu'en 2018, au moment où la stratégie nationale avait été lancée", a souligné la Cour. La Cour des comptes a présenté mercredi 19 novembre des pistes pour une refonte de la stratégie nationale pour l'intelligence ... Lire la suite
-
Scaf : à Berlin, Emmanuel macron souligne l'"obligation de résultat" et le "test de crédibilité" européen
En déplacement en Allemagne, le chef de l'Etat a appelé à dépasser les frictions entre industriels qui freinent le projet programme d'avion de combat européen (Scaf) et à "regarder l'intérêt général supérieur". "On y croit, on avance et on va passer les messages ... Lire la suite
-
Le géant américain Amazon, qui contestait son placement sous un régime de règles renforcées dans l'UE, a été débouté mercredi par la justice européenne, ce dont il entend faire appel. C'est la première fois que la justice européenne était amenée à se prononcer ... Lire la suite
-
Le géant américain Amazon, qui contestait son placement sous un régime de règles renforcées dans l'UE, a été débouté mercredi par la justice européenne. La Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg avait été saisie par Amazon pour obtenir l'annulation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer