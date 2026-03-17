Société Générale va céder son activité Tenue de Compte-Conservation Retail
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:51
Cette activité recouvre notamment la gestion des opérations sur titres, des paiements de coupons et de dividendes, ou encore la tenue des positions des Comptes-Titres Ordinaires (CTO) et des PEA (Plan d'Epargne en Actions).
Crédit Mutuel Arkéa réaliserait cette opération via ProCapital, sa filiale spécialisée dans ces activités et plus largement dans les services d'investissement en marque blanche, qui propose aux acteurs de l'épargne financière des prestations leur permettant d'externaliser tout ou partie de leurs activités titre.
Le montant de l'opération n'a pas été communiqué et la finalisation du projet est attendue en 2028 sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.
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BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
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