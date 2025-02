Société Générale: une directrice générale adjointe nommée information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Lubomira Rochet en tant que directrice générale adjointe en charge des activités de banque de détail en France, banque privée et assurances et du chief operating office du groupe (technologie, achats, immobilier).



Lubomira Rochet aura pour mission d'accompagner le directeur général Slawomir Krupa dans la supervision de ces activités et de ces fonctions. Elle rejoindra le groupe bancaire en avril et sera membre du comité exécutif.



Depuis 2021, elle était partner chez JAB Holding Company LLC, après avoir été chief digital officer de L'Oréal. Elle a par ailleurs exercé un mandat d'administratrice indépendante au sein du conseil d'administration de Société Générale de 2017 à 2024.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 37,91 EUR Euronext Paris +0,19%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.