SYNTHESE
Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des cours. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Après un plus haut à 78.92 EUR le titre corrige vers la moyenne mobile à 50 jours à 71.8 EUR : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Les premiers points d'achats (ou supports court terme) sont à 67.69 EUR et 64.12 EUR. Les résistances sont à 78.39 EUR et 81.96 EUR.
|Dernier cours :
|74.26
|Support :
|67.69 / 64.12
|Resistance :
|78.39 / 81.96
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|positive
SOCIETE GENERALE : Une consolidation vers les supports est probable
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