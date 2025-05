Société Générale: un plan mondial d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Société Générale confirme le prochain lancement d'un nouveau plan mondial d'actionnariat salarié, permettant à ses salariés et anciens salariés retraités éligibles de souscrire à une augmentation de capital réservée à des conditions préférentielles.



Le montant nominal maximum global de l'augmentation de capital est fixé à 15.056.000 euros, correspondant à l'émission de 12.044.800 actions à souscrire en numéraire, et le prix de souscription est fixé à 35,76 euros par action.



La période de souscription à l'offre d'actions aura lieu du 2 au 16 juin (inclus), et le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 24 juillet. Les actions à émettre seront assimilables à celles déjà admises aux négociations sur Euronext Paris.





SOCIETE GENERALE 48,9600 EUR Euronext Paris +0,04%

