Société Générale-T4 meilleur que prévu, objectif de rentabilité relevé pour 2026

Société Générale SOGN.PA a fait état vendredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, des réductions de coûts et une hausse des revenus de la banque de détail en France ayant compensé une baisse notable dans la banque d'investissement.

Le groupe a également relevé son objectif 2026 de rentabilité (ROTE), une mesure clef de la profitabilité, à plus de 10%, contre une fourchette précédente comprise entre 9% et 10%. Il reste toutefois inférieur à celui de ses concurrents, notamment BNP Paribas BNPP.PA qui vise près de 13%.

Le résultat net part du groupe a bondi de 36,4% sur un an à 1,42 milliard d'euros, soit 21% plus haut que les attentes moyennes de 12 analystes interrogés par l'entreprise.

Le produit net bancaire a progressé de 1,6% à 6,73 milliards d'euros, dépassant les 6,65 milliards attendus par les analystes.

Les frais de gestion sont ressortis légèrement sous les attentes.

Le directeur général Slawomir Krupa, à la tête du groupe depuis 2023, a lancé un plan de redressement afin de redorer le blason de Société Générale, longtemps perçu comme à la traine du secteur européen, grevé par sa faible rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.

Signe de confiance envers le dirigeant, le conseil d'administration de la banque rouge et noire a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Slawomir Krupa pour quatre années supplémentaires à compter de 2027.

(Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)